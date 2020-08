Roccioso in maglia viola… come in amore: Amoruso conclude da star Temptation Island

“Da calciatore ho giocato contro grandi avversari ma non ho mai avuto paura di nessuno. Ora invece ho paura”. Questa romantica frase può rappresentare lo spirito con il quale Lorenzo Amoruso, ex calciatore della Fiorentina ha partecipato al reality Temptation Island.

Nell’isola delle tentazioni, l’ex bomber e la bella Manila Nazzaro hanno messo a dura prova i loro sentimenti e Amoruso si è dimostrato un Vero uomo. Con la V maiuscola.

Durante tutte le puntate della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia, infatti, Amoruso ha dispensato insegnamenti ai compagni di viaggio, analizzando la situazione di ciascuno dei partecipanti e non si è mai lasciato andare alle tentazioni.

Anche quando le parole dell’ex Miss Italia Nazzaro diventavano pesanti, Amoruso non ha mai alzato i toni e, anzi, ha sempre dimostrato forza d’animo. Nel gioco infatti, l’ex moglie di Ciccio Cozza non ha mai avuto alcun video da vedere al falò e si è ritrovata al pinnettu solo nella penultima puntata.

Amoruso, da ex calciatore è diventato una star del web superando i centomila follower su Instagram, conquistando i cuori di migliaia di italiane. Infatti, se tanti uomini sono caduti in temptation come Pietro (fidanzato di Antonella Elia ndr) o Alessandro, Lorenzo si è dimostrato come in campo. Roccioso, difficile da smuovere e pronto ad attaccare il pallone, in questo caso rappresentato dalla sua Manila.

Perché nonostante i dubbi sullo spostarsi da Firenze a Roma, le piccate affermazioni di Manila e alcuni atteggiamenti non graditi, Amoruso si è dimostrato granitico e fermo nelle proprie decisioni tanto da uscire dal falò mano per la mano con la compagna ricco di buoni propositi.

Il viaggio nei sentimenti ha lanciato Amoruso nel mondo del gossip e dei social. Una nuova vita per l’ex difensore viola? Intanto ha promesso l’eterno amore alla sua Manila.