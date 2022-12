Rocío Rodriguez: “Amrabat? Non sarebbe una tragedia perderlo. In passato abbiamo lasciato andare giocatori molto più forti”

Rocío Rodriguez, giornalista nonché moglie di Borja Valero, è intervenuta a Radio Bruno per parlare di Sofyan Amrabat:

“Abbiamo fatto a meno di giocatori molto più forti: quindi perdere uno come Amrabat non sarebbe una disperazione. Se offrono 30 milioni in questo momento un pensierino ce lo farei, anche perché con quei soldi lo sostituiresti bene. Però penso che Commisso lo venda solo per una cifra irrinunciabile, altrimenti se lo tiene stretto”.

E poi sull’ex spagnolo Odriozola: “È ancora convinto di giocarsi le sue carte al Real. Vorrebbe rimanere fino al termine della stagione, però alcune squadre di Serie A si sono mosse per lui. Fino a pochi giorni fa non sapeva ancora niente, ma adesso gli è stato comunicato l’interessamento di Roma e Juve“.