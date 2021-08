Rocio Rodriguez: “Borja voleva salutare la sua gente allo stadio. Tornerà al Franchi per tifare Fiorentina”

A Radio Bruno ha parlato la moglie dell’ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero Rocio Rodriguez. Queste le sue parole sul futuro del compagno: “Averlo sempre a casa insieme a noi è strano, vediamo come sarà la nostra vita a settembre. Voleva continuare a giocare alla Fiorentina per salutare e chiudere con i tifosi al Franchi. Ci ha pensato tanto ma era pronto per il ritiro. Firenze la sentiamo nostra e ci stiamo benissimo. Spero che prima o poi Borja riuscirà a salutare i suoi tifosi, magari con una partita d’addio. Tornerà sicuramente allo stadio. Il suo futuro? Stiamo valutando tra le offerte di Real Madrid e PSG (ride ndr)”.