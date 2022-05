Rocio Rodriguez: “I fiorentini hanno fatto vincere a Borja Valero i trofei più importanti in assoluto”

La compagna di Borja Valero, Rocio Rodriguez, tramite il proprio account Instagram, ha ringraziato i tifosi della Fiorentina per l’affetto tributato nella serata di ieri: “La tua gente (si rivolge in questo modo all’ex centrocampista ndr), quelli che ti hanno fatto sentire il miglior giocatore al mondo, quelli che ti hanno fatto vincere i trofei più importanti in assoluto: il rispetto e l’affetto. Volevi ringraziarli e l’hai fatto. Questa è Firenze. Sono felice per Borja e per tutto quello che ha costruito. Grazie Fiorentina”