Rocio Rodriguez: “Ikonè a Milano avrebbe potuto passarla anzichè tirare. Cabral? Italiano non dà fiducia ad un giocatore per 6-7 partite”

Rocio Rodriguez, moglie dell’ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero, è tornata a parlare dell’ultima occasione di San Siro, capitata sui piedi di Jonathan Ikonè: “Secondo me doveva passare il pallone a Cabral che era abbastanza libero. Europa? Secondo me abbiamo il 40% di andarci, sono abbastanza ottimista.

Poi su Cabral ha aggiunto: “Italiano non da fiducia a un giocatore per 6-7 partite, se non segna rischia di tornare a sedere. Quest’estate avrà più fiducia, ma ora come con Ikonè non si sta fidando molto perchè deve ambientarsi”.