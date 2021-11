Roggi: “E’ stato emozionante vedere Venuti anticipare Ibrahimovic. Vlahovic? Di solito il secondo anno è il più difficile, ma lui si sta addirittura migliorando”

L’ex giocatore della Fiorentina, Moreno Roggi, ha parlato a Radio Toscana: “Sabato sera è stata una grande partita in cui la Fiorentina ha messo sotto il Milan. La squadra di Italiano è stata al pari dei rossoneri nel gioco, ma superiore negli episodi e così ha trovato una grande vittoria. Vlahovic? Il secondo anno è sempre quello più difficile perché i difensori ti prendono le misure. Ma il serbo non solo si sta confermando, ma si sta addirittura migliorando. Questo non può far altro che prevedere una crescita esponenziale che lo farà arrivare tra i più grandi nel suo ruolo.

Continua così Vlahovic: “Non è facile capire quale sarà il suo futuro, la società dovrà decidere se incassare di più a gennaio o tenerlo per provare a centrare l’Europa. Il caso Vlahovic è stato sgonfiato all’interno dello spogliatoio, dando la possibilità al ragazzo di continuare a lavorare. La Fiorentina ha le carte in regola per ambire alle alte vette della classifica, sicuramente subito a ridosso delle prime. Vedere Venuti anticipare Ibrahimovic al centro dell’area è una cosa bellissima ed emozionante: lui e Igor hanno fatto una grandissima partita”.