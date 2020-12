Roggi: “I calciatori della Fiorentina devono capire che c’è da lasciare da parte il proprio orticello, e giocare in campo tutti insieme”

L’ex difensore della Fiorentina Moreno Roggi a Radio Bruno Toscana ha espresso il proprio parere sulle problematiche viola: “Voglio fare i complimenti a Pradè per essersi assunto le responsabilità dell’area tecnica. sono giocatori che, per un motivo o per l’altro, non hanno reso secondo possibilità. Devono capire che c’è da lasciare da parte il proprio orticello, e giocare in campo tutti insieme: se sbagliano, tirano giù la squadra. Ognuno deve sacrificare qualcosa per mettersi a disposizione della squadra”.

