Roggi: “In bocca al lupo a Castrovilli, tornerà più forte di prima. Dopo un infortunio del genere ai miei tempi si smetteva di giocare”

Moreno Roggi, ex difensore della Fiorentina ed ora agente sportivo, ha parlato a Radio Bruno dedicando anche un messaggio all’infortunato Castrovilli: “Gli faccio un grande augurio. Ho vissuto un’esperienza simile ma in un’epoca diversa, quando si smetteva di giocare, adesso si torna più forti di prima. Quindi Castrovilli deve stare tranquillo ed anzi questi mesi gli faranno capire ancora di più quanto è speciale essere un calciatore di Serie A e ricomincerà con ancora maggiore passione”

Poi sui prossimi impegni della squadra di Italiano ha aggiunto: “Mancano partite importanti, ora c’è un trittico decisivo: la Salernitana è in un momento di entusiasmo e Nicola è stato bravo a rivitalizzarla. Poi c’è l’Udinese e il Milan che spero accusi qualche strascico dopo la sconfitta nel derby. Sarà un bel finale, io sono certo ci porterà in qualche maniera in Europa perché la squadra sta giocando bene”.