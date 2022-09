Roggi: “Jovic mi ricorda uno storico centravanti del Bayern Monaco: non è in forma, ma va aspettato. Cabral e Kouamè fanno un gioco diverso”

Moreno Roggi, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno per commentare il primo mese della nuova stagione della squadra di Italiano, soffermandosi in particolare sul problema del centravanti. Sentite cosa ha detto:

“Quando la Fiorentina aveva preso Jovic, pensavo che potesse essere un grande acquisto. Era stato pagato un monte di milioni dal Madrid, che non butta mai via soldi. Credo sia ancora un ottimo giocatore ma deve adattarsi al campionato italiano. Il suo gol contro la Cremonese mi ha ricordato Gerd Müller: quelle reti le fanno solo i grandi centravanti. Siamo all’inizio e deve maturare, adesso sembra che la testa gli dica qualcosa e il corpo faccia diversamente: aspettiamolo ancora un altro po’. Non lo boccio per il momento”.

Sugli attaccanti: “Cabral e Kouame, a differenza di Jovic, vengono più fuori dall’area: giocano, lottano e corrono. Non si deve puntare su uno o l’altro in modo definitivo, dipende dalle partite. Italiano li vede tutti i giorni, è l’unico che può decidere. La Fiorentina però ha il dovere di provare a fare sempre risultato, quindi non ha troppo tempo per aspettare”.