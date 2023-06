Roggi: “La Fiorentina arriva a Praga in una condizione fisica ottimale, il West Ham però è abituato alle grandi occasioni. Molto dispiaciuto per l’organizzazione della Uefa”

Moreno Roggi, ex giocatore viola, è intervenuto a Radio Toscana per fare il punto in casa Fiorentina sui temi attuali in vista della finale di Conference League. Da buon intenditore del calcio inglese, si è espresso anche sul West Ham:

“La Fiorentina ha una rosa vasta e una condizione fisica ottima, come si è visto a Sassuolo, con una vittoria tonante. Ma pure la prestazione contro l’Inter era stata di grandissimo livello. La finale di Praga il raggiungimento di uno step superiore rispetto all’anno scorso”.

Poi sui singoli: “Nico Gonzalez è imprevedibile, questa caratteristica premia sempre: è un giocatore che mi intriga molto. Italiano via? Come successo a Napoli può accadere anche qui, ma la Fiorentina ha un contratto da far rispettare”.

Infine: “West Ham non benissimo quest’anno in campionato, anche se conoscendo Londra so che si tratta di un club abituati a grandi palcoscenici. Voglio dire però una cosa sullo stadio della finale: è inadeguato. Non permette ai tifosi, di nessuna parte, di partecipare in gran numero. Organizzazione veramente brutta da parte della Uefa“.