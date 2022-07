Roggi: “Per andare sul sicuro in attacco la Fiorentina doveva prendere Belotti. Cabral e Jovic…”

L’ex Fiorentina Moreno Roggi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Secondo me la Fiorentina si è rinforzata, prendendo giocatori importanti e sufficienti per lottare su più fronti. Certo, per andare sul sicuro in attacco si doveva prendere Belotti, perché con Cabral è normale che serva più tempo”.

E poi su Jovic ha aggiunto: “Sono fiducioso, il Real lo ha pagato 70 milioni è non è un club che butta via i soldi. In questo mercato ci sono tanti parametri zero di qualità, ma le commissione elevatissime fanno sì che molti di loro siano ancora senza squadra”.