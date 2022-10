Roma, ansia Dybala: l’argentino non tornerà più in campo nel 2022. Anche la sfida con la Fiorentina a rischio?

Bruttissime notizie in casa Roma. Paulo Dybala, uscito ieri sera malconcio dal match dell’Olimpico contro il Lecce, preoccupa la compagine giallorossa. L’attaccante argentino, infatti, si è infortunato calciando il rigore del gol del 2-1 della sua squadra, riportando una lesione al quadricipite femorale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Dybala resterà fuori almeno 30-40 giorni, saltando ben 9 partite con la Roma.

Nel pomeriggio, inoltre, il giocatore sarà sottoposto ad ulteriori esami per valutare l’entità della lesione rimediata nella sfida contro il Lecce. Se la lesione dovesse essere di grado superiore al primo, la Joya potrebbe addirittura saltare il Mondiale in Qatar e rientrare direttamente nel 2023. A rischio quindi anche la partita del weekend del 15 gennaio contro la Fiorentina, valida per la 18° giornata di Serie A.