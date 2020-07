Roma-Fiorentina e le tre espressioni blasfeme sul tavolo della Procura Federale

La Procura Federale ha evidenziato che nel secondo tempo della sfida tra Roma e Fiorentina sono state pronunciate 3 espressioni blasfeme, ma non è stato possibile individuare i responsabili. Di conseguenza, come riportato dal giornalista de Il Tempo, Filippo Biafora, su Twitter, non verrà preso nessun provvedimento.

La Procura Federale ha evidenziato che nel secondo tempo di #RomaFiorentina sono state pronunciate 3 espressioni blasfeme, ma non è stato possibile individuare i responsabili. Non verrà preso nessun provvedimento@tempoweb @Teleradiostereo pic.twitter.com/c4H9i7llps — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 27, 2020