Roma-Fiorentina, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews

Dopo il ritorno alla vittoria in campionato contro l’Udinese e in Coppa Italia contro il Padova mettendo in campo prove tutt’altro che convincenti, la Fiorentina di Beppe Iachini va all”Olimpico’ a sfidare la Roma allenata da Fonseca per una gara tutt’altro che semplice. Il tecnico viola può contare sul recupero di Ribery in attacco. Non c’è invece Pezzella in difesa ancora out per l’infortunio riaccusato alla caviglia. I giallorossi, dopo il pareggio in campionato con il Milan e il Cska Sofia in Europa League, si preparano ad affrontare i viola con quasi tutti i titolari a disposizione. L’appuntamento è per le ore 18, arbitra il sig. Orsato di Schio. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara. Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

