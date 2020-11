Roma-Fiorentina visibile grazie ad un robot. L’iniziativa del club per sopperire al divieto di andare allo Stadio

La distanza è uno dei temi centrali di questo periodo martoriato dal Coronavirus. E se i tifosi non possono più andare allo stadio, costretti a seguire la propria squadra dal divano di casa, allora è lo stadio che va dai tifosi, in modo figurato ovviamente. Per tenere vicini i tifosi più lontani, la Roma ha acquistato un robot per telepresenza, ASR27.

Roma-Fiorentina dunque è stata la prima occasione per far scendere in campo ASR27: è stato così permesso al Roma Club Los Angeles di vivere le emozioni di tutto ciò che avviene nella pancia dell’Olimpico prima e dopo la gara, attraverso la telecamera del robot. I tifosi statunitensi hanno così interagito con i giocatori all’arrivo del pullman e dopo la partita, festeggiando la vittoria insieme alla squadra. È la prima volta che un club italiano sfrutta questa tecnologia. Di seguito il video pubblicato sull’account Twitter della Roma.

🌎 All’Olimpico da 10.000 km di distanza 🌍 🤖 Grazie al robot ASR27, i tifosi giallorossi del Roma Club Los Angeles hanno potuto vivere #RomaFiorentina da un punto di vista unico! 🐺 Chi saranno i prossimi a farlo? 🟨🟧🟥#ASRoma pic.twitter.com/7fP08I9yHy — AS Roma (@OfficialASRoma) November 5, 2020