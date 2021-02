Roma, Milan e Juventus è profondo rosso, ma anche il bilancio della Fiorentina non è dei migliori. Solo otto club in territorio positivo

Sono solo otto le società di Serie A che hanno chiuso l’ultimo bilancio in attivo. Per la Fiorentina e per la grande maggioranza delle squadre della massima categoria prevale il rosso, in taluni casi anche il profondo rosso.

Chi sta peggio di tutti è la Roma con perdite per 204 milioni di euro, mentre il Milan ne registra 146. La Juventus è in passivo di quasi 90 milioni, mentre l’Inter è a meno 48. C’è poi la Fiorentina -27 milioni e a seguire tutti gli altri.

In territorio positivo invece troviamo: Napoli (29 milioni), Atalanta (26,5), Genoa (10,2). Spezia (3,1), Sassuolo, Lazio, Udinese e Verona.

Stando a questi dati non ci stupisce il fatto che in Lega Serie A vi sia una grande attenzione per il tema dei soldi derivanti dalla cessione dei diritti TV e dal possibile ingresso dei fondi, moneta sonante che fa gola a tutti.