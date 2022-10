Roma o Firenze? Batistuta non ha dubbi sulla sua città preferita

L’ex attaccante Gabriel Omar Batistuta, leggenda della Fiorentina, ha condiviso un video sui suoi canali social ufficiali. Si tratta di una serie di scelte tra due opzioni, con le classiche domande di rito: “Messi o Ronaldo?”, “Punizione o rigore?”, “Gol o assist?”, addirittura “Asado o pizza?”.

L’ultima domanda del video è quella più degni di nota per i tifosi viola, ovvero; “Roma o Firenze?“. In questo caso, Batistuta non esita nemmeno per un attimo a scegliere Firenze, la città che lo ha accolto in Italia e che lo ha reso un’icona del calcio mondiale.

Di seguito, il video: