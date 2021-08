Roma, si ferma un centrocampista: apprensione per Mourinho in vista della Fiorentina

Prosegue la marcia di avvicinamento alla prima giornata di campionato, che vedrà sfidarsi all’Olimpico Roma e Fiorentina. In questi giorni i giallorossi stanno convivendo con la cessione ormai prossima di Dzeko, che anche oggi si allenato da solo in attesa di volare a Milano sponda nerazzurra.

Dall’allenamento odierno però è emersa anche una buona dose di preoccupazione per Mourinho, dovuta alle condizioni di Lorenzo Pellegrini. Come riporta tmw il centrocampista, che per infortunio ha saltato anche l’Europeo, si è fermato a metà allenamento e domani si sottoporrà a degli esami per capire l’entità del problema. Vedremo di che infortunio si tratterà e se i dodici giorni che mancano alla sfida con la Fiorentina gli basteranno eventualmente per recuperare.