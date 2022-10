Tra i migliori della Lazio nel reparto difensivo c’è sicuramente Alessio Romagnoli, tornato a Roma ma sponda bianco celeste, la preferita del giocatore. Nella giornata di oggi il classe ’95 non si è allenato e la sua presenza per lunedì sera è in dubbio: ansia per Sarri, speranza invece per l’attacco viola che eviterebbe un avversario arcigno.