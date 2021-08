Romano: “Atletico Madrid, non c’è accordo per Vlahovic, la Fiorentina vuole tenerlo. Cunha diventa l’obiettivo numero uno”

Grandi manovre per quanto riguarda gli attaccanti stanno animando il calciomercato in Europa. Il giornalista di Sky, Fabrizio Romano, su Twitter ha lanciato la novità della mattinata che finisce per riguardare le sorti anche della Fiorentina.

“L’Atletico Madrid è interessato a Matheus Cunha – scrive – come obiettivo principale. I colloqui vanno avanti per arrivare alla firma con l’attaccante brasiliano dell’Hertha Berlino, non c’è accordo per Dusan Vlahovic“.

E poi un’ulteriore specifica: “La Fiorentina vuole tenere Vlahovic“.