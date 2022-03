Romano: “Colloqui in corso tra Fiorentina e Arsenal per Torreira. Il club inglese è disponibile a lasciarlo a Firenze a titolo definitivo”

Il giornalista di Sky e insider di calciomercato, Fabrizio Romano, ha fornito via Twitter un aggiornamento su Torreira.

“La Fiorentina è più che contenta di Lucas Torreira – ha scritto Romano – Colloqui in corso con l’Arsenal, per raggiungere un accordo per un trasferimento a titolo definitivo, anche se c’è un diritto di riscatto a 15 milioni di euro incluso nel prestito”.

“L’Arsenal è favorevole a lasciarlo andar via, questo significherebbe avere 25-26 milioni di euro dalle cessioni di Torreira alla Fiorentina e Guendouzi all’Olympique Marsiglia“.