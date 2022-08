Romano: “Emery ha indicato Lo Celso come priorità, i dialoghi stanno avvicinando Villarreal e Tottenham”

Sogno di mercato forse destinato a rimanere tale per la Fiorentina, quello di Giovani Lo Celso con il Villarreal che vorrebbe riportarlo a casa, come confermato da Fabrizio Romano. Il Tottenham si sta convincendo a lasciarlo e a spingere c’è anche il tecnico degli spagnoli Unai Emery: “Il Villarreal è fiducioso di poter chiudere l’affare Lo Celso. Le discussioni andranno avanti la prossima settimana e l’accordo con il Tottenham è sempre più vicino. Unai Emery l’ha indicato come priorità ma serve un’altra sessione di dialoghi”.

Villarreal are still confident on Gio Lo Celso deal. Talks will continue next week to reach full agreement with Tottenham, it’s getting closer. 🚨🟡 #Villarreal

Unai Emery wants Gio as priority but new round of talks is needed. #THFC pic.twitter.com/TQ5ni2BKvH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2022