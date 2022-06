Romano: “Fiorentina e Real Madrid stanno lavorando per chiudere l’affare Jovic il prima possibile”

Il giornalista e esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato della trattativa Fiorentina-Jovic attraverso il suo profilo Twitter. Secondo quanto riportato, starebbero continuando i contatti con il Real Madrid per l’attaccante croato, con la società viola che chiede ai blancos di coprire il 50% dell’ingaggio.

Attualmente il giocatore guadagna 6 milioni a stagione, l’idea dei viola è quella di pagare il giocatore 3 milioni, a metà con il Real Madrid.

Fiorentina are asking for Real Madrid to cover at least 50% of Luka Jović salary to complete one-season loan deal. It would mean €3m for Fiorentina, €3m for Real Madrid until June 2023. 🇷🇸 #transfers

Negotiations are still ongoing to find a solution as soon as possible.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2022