Nel suo podcast Here We Go, il giornalista di Sky Sport e esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato anche del futuro del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. Queste le sue parole: “Il Manchester United non ha ancora fatto alcuna offerta per Milenkovic. Ci sarà da tenere gli occhi puntati su di lui perché sarà uno dei nomi del prossimo mercato, ma attualmente non c’è niente di avanzato con lo United. Lo stanno seguendo da due anni, ma anche altri club sono su di lui”.