Romano: “Il Tottenham è in contatto con l’entourage di Vlahovic, ma non con la Fiorentina”

Attraverso il suo canale Twitch, il giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha dato aggiornamenti su quella che è la situazione che riguarda Dusan Vlahovic. In merito all’interesse del Tottenham il giornalista ha detto: “Il Tottenham è in contatto con l’entourage di Vlahovic, ma non con la Fiorentina”.

Gli Spurs sono alla ricerca di una punta per sostituire Harry Kane, che sembra essere già con le valigie in mano dopo aver disertato vari allenamenti con il club. Per la Fiorentina però, almeno per questa finestra di mercato, l’attaccante serbo è incedibile. Intanto però gli inglesi sembrano aver preso contatti direttamente con il suo entourage, senza interpellare (per il momento) il club gigliato.