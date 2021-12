Romano: “Il trasferimento di Ikoné alla Fiorentina sarà completato presto, manca solo qualche dettaglio con gli agenti”

A commento anche delle dichiarazioni del presidente del Lille su Ikoné, è intervenuto l’esperto di mercato Fabrizio Romano, tramite il suo profilo Twitter: “L’affare di Jonathan Ikoné alla Fiorentina sarà presto completato. È solo una questione di dettagli con gli agenti, quindi sarà definito per 15 milioni più una percentuale sulla futura vendita”.

