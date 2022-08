Romano: “Il Villarreal è vicino a Lo Celso, ma la Fiorentina vuole rimanere in corsa. L’argentino è la priorità assoluta per Italiano”

Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Villarreal sta spingendo per ingaggiare Giovani Lo Celso il prima possibile. La Fiorentina, però, cercherà di restare in corsa per l’argentino fino alla fine, visto che il giocatore è la priorità assoluta per il tecnico Vincenzo Italiano.

Il club spagnolo sta cercando di ingaggiare il giocatore in prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo.

Villarreal are pushing to sign Lo Celso as soon as possible, while Fiorentina will try to enter the race until the end as he’s top priority for their manager Italiano. ⚪️ #THFC

Villarreal are in talks for Lo Celso on loan with buy option clause that could become mandatory.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2022