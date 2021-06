Romano: “La Fiorentina ha offerto 25 milioni per Nico Gonzalez ma il Tottenham di Paratici sta pianificando la sua mossa”

Aggiornamento anche da parte dell’esperto di mercato di Sky, Fabrizio Romano, sull’affare Nico Gonzalez, l’esterno argentino che ora è impegnato nella Copa America ma che sembra davvero destinato a partire. Attenzione però alla concorrenza della Premier League: “Nico Gonzalez dovrebbe lasciare Stoccarda nei prossimi giorni. La Fiorentina ha presentato un’offerta da 25 milioni, compresi bonus, anche il Brighton è interessato, ma il Tottenham ora sta pianificando una mossa. Fabio Paratici lo apprezza, ancora nessuna proposta ufficiale dagli Spurs”.

Nico Gonzalez is expected to leave Stuttgard in the next days. Fiorentina offered €25m add ons included, Brighton interested too but Tottenham are now planning for a move. Fabio Paratici appreciates him – no official proposal yet from Spurs. ⚪️🇦🇷 #transfers @DiMarzio

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2021