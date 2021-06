Romano: “La Fiorentina interessata a prendere in prestito Bakayoko. Si tratterà con il Chelsea e la formula…”

Continua la caccia viola per un centrocampista. Il giornalista Fabrizio Romano attraverso il proprio profilo Twitter rilancia una suggestione in chiave mercato: “Tiemoué Bakayoko lascerà il Chelsea quest’estate. La Fiorentina è interessata a prenderlo in prestito: presto inizieranno le trattative con il Chelsea ma lo stipendio sarà un problema. Gattuso lo vuole ancora”.