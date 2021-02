Romano: “Milenkovic con tutta probabilità andrà a giocare in Premier League. La Fiorentina ha rifiutato un’offerta da 25 milioni dal West Ham”

Sul suo podcast Here We Go, il giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato anche del futuro di Nikola Milenkovic. Queste le sue parole: ““Milenkovic non rinnoverà con la Fiorentina. Il West Ham aveva offerto per lui 25 milioni ma l’offerta è stata rifiutata. Secondo me Commisso chiedeva 40 milioni. Il Manchester United è interessato a lui da sempre. Molto probabilmente il serbo andrà a giocare in Premier League”.