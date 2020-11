Romano: “Occhio alla situazione Vlahovic nel mercato di gennaio, i “no” della Fiorentina potrebbero vacillare”

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano su calciomercato.com la scorsa estate la Fiorentina avrebbe detto di no a ben tre offerte arrivate per Dusan Vlahovic. La prima e la più importante quella di un club tedesco che aveva messo sul piatto 25 milioni più bouns. Rifiutata anche la proposta del Verona che ne chiedeva il prestito. Ci aveva pensato anche il Milan quando Rangnick sembrava poter diventare il nuovo leader del progetto rossonero, ma poi tutto è sfumato. Con Prandelli l’attaccate sarà chiamato a rispondere alla sua fiducia, visti i dubbi su Kouame. Ma il mercato si avvicina e le offerte potrebbero tornare ad arrivare per il giovane serbo.

0 0 vote Article Rating