Romano: “Un’altra buona prestazione per Amrabat, sono molti i club che lo seguono per l’estate 2023”

Ottimo esordio ai Mondiali per il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat. Nel match giocato dal Marocco contro la Croazia è stato uno dei migliori in campo e il suo rendimento sul terreno di gioco non è passato inosservato.

L’ex Verona si sta trasformando in un uomo-mercato e su di lui, il giornalista di Sky, Fabrizio Romano, scrive su Twitter: “Un’altra buona prestazione per Sofyan Amrabat con il Marocco, dopo un’ottima prima parte di stagione con la Fiorentina, visto che sono molti i club che lo seguono per l’estate 2023″.

Viene ricordato anche che “l’anno scorso era a un passo dal Tottenham, Conte voleva l’Amrabat ma l’affare è saltato”.