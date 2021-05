Rompete le righe alla Fiorentina: E ora un mese e mezzo di vacanza. I tifosi attendono indicazioni per Moena

Dopo il fischio finale della partita di sabato scorso, i giocatori e lo staff della Fiorentina sono in vacanza. Un rompete le righe che durerà un mese e mezzo, perché la ripresa del lavoro, per chi rimarrà qua a Firenze, è fissata attorno al 6-7 luglio. In quei giorni ci saranno test fisici e le visite mediche previste dal protocollo.

La partenza per Moena, invece, è in programma per il 17 luglio e ci sarà la permanenza sulle Dolomiti fino al 31. Programma delle amichevoli per quel periodo è in fase di definizione, mentre per il momento non ci sono indicazioni per i tifosi.