L’ex giocatore della Fiorentina Romulo ha parlato a Radio Sportiva: “Fiorentina? I tifosi devono chiedere qualcosa in più, se lo meritano. Da due/tre anni la squadra è sempre nella parte destra della classifica, quando invece dovrebbe lottare minimo per un posto in Europa League. Comunque Commisso è carico e sono sicuro che farà investimenti importanti”.

