Ronaldo dice addio all’Italia? La Juventus valuta (anche) Vlahovic

Estate calda per la Juventus, chiamata a rivoluzionare una rosa che nel corso dell’ultima stagione ha spesso deluso. Molto dipenderà dal futuro di Cristiano Ronaldo, che ha ancora un altro anno di contratto con i bianconeri. In presenza di un’offerta interessante, il portoghese potrebbe andarsene e obbligare la Vecchia Signora a buttarsi sul mercato alla caccia del sostituto.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i nomi valutati dalla Juventus in caso di addio di CR7 c’è anche quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina è stato inserito dal quotidiano piemontese in una ampia lista, in cui compaiono anche i nomi di Milik, Depay, Kean e Icardi.

Da parte nostra aggiungiamo che dopo l’arrivo di Gattuso e le dichiarazioni di qualche giorno fa dello stesso Vlahovic, la cessione è un’ipotesi sempre meno probabile.