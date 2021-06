Ronaldo illude il Portogallo: la Germania asfalta i lusitani e riapre il discorso qualificazione

Pochi minuti fa si è conclusa la seconda giornata del Gruppo F di Euro 2020, il girone di ferro dal quale secondo molti uscirà la vincitrice del torneo. Dopo il pareggio di questo pomeriggio tra l’Ungheria e la Francia per 1-1, a Monaco si affrontavano il Portogallo e la Germania. Al novantesimo il risultato finale è 2-4 per i padroni di casa.

Dopo il vantaggio dei portoghesi con il solito Cristiano Ronaldo, la Germania dilaga e in mezzora ne fa 4: prima due autore nel primo tempo, poi Havertz e Gosens nel secondo mettono al sicuro i tre punti per gli uomini di Low. Inutile il gol nel finale di Diogo Jota. I tedeschi dopo la sconfitta all’esordio salgono a tre punti, raggiungendo proprio i lusitani, rimettendo in discussione le gerarchie del girone.