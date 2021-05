Ronaldo, Lukaku… e Vlahovic: dopo undici anni un attaccante della Fiorentina torna in cima alla classifica marcatori

Raggiungere in testa Cristiano Ronaldo, forse, sarebbe chiedere troppo. Ma Dusan Vlahovic può ambire seriamente a rientrare nella top 3 della classifica cannonieri di questo campionato. Attualmente l’attaccante della Fiorentina si trova dietro a CR7 e Lukaku con 19 gol, al pari di Muriel, Immobile e Simy.

Un traguardo che sarebbe straordinario soprattutto se dovesse servire a salvare la Fiorentina, cosa che tutti ci auguriamo. Per Vlahovic, che a soli 21 otterrebbe una soddisfazione personale non da poco, ma anche per la sua società. Già, perché le statistiche dicono che l’ultimo giocatore viola a rientrare nella top 5 della classifica marcatori è stato addirittura Alberto Gilardino, nel lontano 2009/10 con 15 reti.

Altri tempi, un’altra Fiorentina, che certamente non potranno essere ritrovati dal rendimento di un singolo giocatore. Ma in un momento come questo, vedere l’attaccante viola in cima alla classifica marcatori può sicuramente rappresentare un buon segnale per il futuro. Sperando che quello immediato della Fiorentina sia radioso, insieme a Dusan Vlahovic.