Ronaldo non batte Batistuta ma soffia il record ad un altro ex Fiorentina

Sabato sera in tanti hanno pensato che Cristiano Ronaldo, giocatore della Juventus, avesse eguagliato Gabriel Omar Batistuta in quanto a gol segnati in partite consecutive. Così non è, perchè Ronaldo non le ha giocate tutte ma il portoghese ha raggiunto un altro record di un ex viola.

Infatti, il giocatore bianconero ha siglato il 42 gol in Serie A esattamente come l’ex giocatore della Fiorentina Manuel Rui Costa.

Adesso, Ronaldo sorpasserà Rui Costa nei gol segnati diventando il primo portoghese per gol segnati in Serie A.