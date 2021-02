Rosati-Fiorentina, il ritorno è realtà: ecco la durata del contratto

Tutto fatto per il ritorno di Antonio Rosati alla Fiorentina. L’estremo difensore classe ’83, come riportato da Sky Sport, ha raggiunto la sede del Torino, per liberarsi dal club granata e iniziare una nuova esperienza con la maglia della società gigliata.

Arrivato in granata nell’estate 2018 dal Perugia, l’ex portiere di Lecce, Napoli e Sassuolo tornerà a Firenze – per la terza volta, dopo i trasferimenti di gennaio 2014 e gennaio 2015 -, dove rivestirà il ruolo di terzo portiere, partendo alle spalle di Dragowski e Terraciano. Rosati dovrebbe firmare un contratto fino al giugno 2022.