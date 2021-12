Rosati: “Mister Italiano sta coinvolgendo tutti. Chiunque scenda in campo sa quello che deve fare. Anno di costruzione per la Fiorentina, ma i risultati cominciano già a vedersi” 

In questa stagione esaltante fin qui per la Fiorentina, ieri c’è stato spazio anche per Antonio Rosati. Per il terzo portiere si tratta della seconda parentesi in riva all’Arno, e in tal proposito ha parlato così ai canali social del club: “Differenze con la prima Fiorentina? Parliamo di due ottime squadre. Forse la differenza sta che qualche anno fa c’erano più individualità. I singoli che facevano la differenza. Ora invece lavoriamo da squadra, il mister sta coinvolgendo tutti, e questo si è notato anche ieri. Chiunque scenda in campo sa quello che deve fare e lo svolge al meglio. Questo è un anno di costruzione per noi, ma i risultati cominciano già a vedersi”.

Sulla prossima gara tra Fiorentina e Sassuolo: “Chiusa la parentesi Coppa Italia, domenica abbiamo una gara importante. Dobbiamo dare continuità di risultati, magari vincendo come ieri”.