Rosati: “Per me è stato come tornare a casa, qui ho lasciato tanti bei ricordi. So già cosa vuole Prandelli da me”

Ai canali social della Fiorentina ha parlato il nuovo terzo portiere viola Antonio Rosati. Queste le sue parole sul suo ritorno a Firenze: “Saluto tutti i tifosi viola, lo staff e i magazzinieri. Per me è stato come tornare a casa perché mi sono sempre sentito legato alla Fiorentina. L’idea del mio ritorno a Firenze è nata grazie a Alejandro (allenatore dei portieri ndr) con il quale ho sempre avuto un ottimo rapporto. Fortunatamente l’operazione si è concretizzata nell’ultimo giorno. Qui ho trovato un bel gruppo, alcuni li conoscevo già. Spero di portare il mi contributo all’interno dello spogliatoio. Ho incontrato Commisso, è una persona splendida. So cosa vuole Prandelli da me, voglio aiutare i giovani a crescere. Questa squadra ha ottime qualità con ottimi giocatori. Cercheremo di dare continuità ai risultati dopo una prima parte di campionato non proprio facile. Ho tanti ricordi belli a Firenze, dalla finale in Coppa Italia alla semifinale di Europa League.

