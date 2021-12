Rosati si regala una grande serata, Terracciano: “Sei un esempio e un punto di riferimento”. E con Vlahovic si invertono i ruoli. FOTO

Una serata da protagonista. E’ quella che si è regalato il terzo portiere della Fiorentina, Antonio Rosati, in Coppa Italia contro il Benevento.

L’estremo difensore viola è stato il migliore in campo e ha ricevuto tanti complimenti anche all’interno dello spogliatoio. Il ‘collega’ Pietro Terracciano su Instagram gli ha dedicato un messaggio: “Ti meriti una serata così, sei un esempio e un punto di riferimento per me e tutto lo spogliatoio”.

Siparietto anche con Dusan Vlahovic per il portiere gigliato. Di solito è Rosati a chiedere di fare un selfie nel post gara con l’attaccante serbo per celebrare i suoi gol e le sue prestazioni. Stavolta però i ruoli si sono invertiti con il centravanti che va ad immortalarsi con lui. Un “muro”, così Vlahovic apostrofa il compagno di squadra.