Rosati: “So qual è il mio ruolo nella Fiorentina, poi se capitano partite come quella di ieri ben venga. Adesso serve equilibrio e voglia di lavorare”

Il terzo portiere della Fiorentina, Antonio Rosati, ha parlato così ai canali social del club. Dopo aver portato la squadra di Italiano agli ottavi di Coppa Italia grazie anche alle sue parate, ecco cosa ha dichiarato il numero 25 viola: “Il mio compito oltre a parare e quello di tenere l’entusiasmo alto all’interno dello spogliatoio. Non dobbiamo esaltarci troppo quando le cose vanno bene, così come non dobbiamo abbatterci dopo una sconfitta. Serve equilibrio, voglia di lavorare e sacrificarsi. Sono felice quando la squadra vince al di là di chi scende in campo. In questa fase della mia carriera, so qual è il mio ruolo e mi metto a disposizione per aiutare soprattutto i portieri, poi se capitano partite come quella di ieri sera ben venga”.

Il portiere viola ha poi aggiunto riguardo al suo futuro. “Ho ancora tanta passione e voglia di giocare. Tra dieci anni magari mi piacerebbe comunque rimane nell’ambiente del calcio. Se dovessi scegliere un ruolo in campo mi pacerebbe fare il preparatore dei portieri”.

Infine sul rapporto con Vlahovic: “Da persona più matura di lui cerco di dargli consigli, anche se a volte Dusan sembra avere più di trent’anni per quello che dimostra sia in campo che fuori”.