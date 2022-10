Rosati: “Un punto fa classifica ma la partita di Lecce ha lasciato un po’ di amaro in bocca. La Fiorentina sta lottando per tornare dove era l’anno scorso”

Antonio Rosati, attuale preparatore dei portieri della Fiorentina ed ex di turno nell’ultima partita dei viola giocata a Lecce, ha espresso a Twitch Pianeta Lecce il suo parere sul pareggio ottenuto contro i salentini: “Abbiamo giocato meglio il secondo tempo, meritavamo qualcosa di più. Un punto fa classifica ma, per una squadra come la nostra che lotta per arrivare almeno dove era l’anno scorso, la partita di Lecce ha lasciato un po’ di amaro in bocca”.

E aggiunge: “Ho ricordi bellissimi di Lecce, anche a Firenze mi trovo molto bene. Le persone all’interno della società mi piacciono. Il ds Pradè sapeva della mia importanza all’interno dello spogliatoio, ed è soprattutto per questo che sono tornato alla Fiorentina”.