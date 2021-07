Rosati: “Venuti e Igor bei personaggi, mettono allegria. Donnarumma dopo l’Europeo il migliore al mondo nel nostro ruolo”

Veterano del gruppo viola è Antonio Rosati, terzo portiere viola e presente al Viola Village: “Sono stato qui due anni ma sono arrivato sempre a gennaio, con Sousa invece ero stato anche a Moena. Durante questi giorni si lavora, ho avuto un problemino al ginocchio a fine stagione e ora piano piano sto rientrando. Si migliora sempre in tutto, a 20, a 15 e anche a 38 come me. I più simpatici? Cito Venuti, che è un bel personaggio, ma anche Igor che sembra molto serio ma in realtà porta allegria nello spogliatoio. Il portiere più forte del mondo? In questo momento penso che Donnarumma sia uno dei più forti, poi è italiano per cui cerchiamo di sponsorizzarlo. Dopo l’Europeo penso che abbia dimostrato di poter ambire a qualcosa di importante”.