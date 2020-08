Rosicky: “Che trattativa complicata quella con i viola per Hancko, ma lui era una nostra priorità”

Il direttore sportivo dello Sparta Praga Tomáš Rosický ha parlato al canali del club dopo aver annunciato di aver trovato l’accordo con la Fiorentina per il nuovo prestito del terzino David Hancko: “David è un giovane difensore con caratteristiche eccellenti per il calcio odierno. Ci era già piaciuto molto durante la sua esperienza a Žilina. Può giocare sia al centro che a sinistra e questo può far aumentare la concorrenza per entrambi i ruoli. Durante la pausa per il Covid, con l’allenatore Kotal abbiamo parlato della composizione della squadra per la prossima stagione. Abbiamo concordato che la permanenza di David Hancko fosse una nostra chiara priorità. Abbiamo fatto trattative complicate e ci stavamo lavorando da molto tempo. Ecco perché siamo contenti di aver finalmente raggiunto un accordo con la Fiorentina”.

0 0 vote Article Rating