Rossi lancia la “finale” contro la sua Italia: “Dobbiamo rimanere umili: c’è un entusiasmo mai visto prima intorno a questa Nazionale”

Dieci punti conquistati contro Inghilterra e Germania; gli Azzurri domani alla ‘Puskas Arena’ affronteranno l’Ungheria di Marco Rossi, in un match che vale l’accesso alla Final Four di Nations League. Il ct ungherese ha presentato così la sfida contro la sua Italia:

“Servirà massima umiltà. Grazie al grande lavoro dei ragazzi abbiamo dieci punti, ma non possiamo diventare arroganti. Possiamo raggiungere il successo solo giocando come squadra. Dobbiamo rispettare la maglia che indossiamo. Se dovessimo raggiungere le final four si raggiungerebbe un livello di entusiasmo mai visto prima per questa nazionale“.