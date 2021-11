Rossi torna in campo con la Spal: esordio in Serie B con sconfitta

Questo pomeriggio c’è stato il ritorno di Giuseppe Rossi in campo in un campionato italiano: dopo l’ufficialità del suo passaggio alla Spal, arrivata nelle ultime ore dopo settimane di trattativa, oggi l’ex fantasista di Fiorentina e Parma ha fatto il suo esordio in Serie B.

L’italoamericano è entrato al 70′ al posto di Salvatore Esposito nella sfida casalinga dei ferraresi contro l’Alessandria, valida per la 13 giornata del campionato cadetto: prova incolore del numero 49, lo stesso che aveva in maglia viola, che in 20 minuti non è riuscito ad impedire la sconfitta ai suoi compagni. Al novantesimo infatti il risultato finale è 2-3 per gli ospiti.