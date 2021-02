Rossinelli: “Domenica dopo domenica, lo Spezia lascia tutti a bocca aperta. La Fiorentina in una situazione spiacevole ma…”

Il doppio ex di Fiorentina e Speiza Marco Rossinelli a Lady Radio ha parlato così del match di domani: “Lo Spezia è la sorpresa del campionato. Ha la squadra più giovane del torneo, Italiano ha i propri metodi di gioco e ha creato un bel gruppo. Domenica dopo domenica la squadra ligure ci fa rimanere sempre più a bocca aperta. Ho visto la Fiorentina contro la Sampdoria e i viola hanno perso immeritatamente. Il primo tempo i blucerchiati non si sono mai avvicinati alla porta. La squadra di Prandelli ha fior di calciatori in campo, Vlahovic e Castrovilli su tutti. Sono situazioni spiacevoli, perché quando ti trovi dentro è dura uscirne fuori.

