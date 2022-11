Rossini (Trentino Marketing) a FN: “A Moena la Fiorentina mancherà nel cuore. La società ci ha comunicato la volontà di svolgere il ritiro estivo a Firenze”

Oggi è arrivata l’ufficialità: la Fiorentina non svolgerà più il proprio ritiro estivo in Val di Fassa e saluta, quindi, Moena dopo 10 anni insieme. A tal proposito, Fiorentinanews.com ha contattato l’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini: “Sono stati 10 anni bellissimi, in compagnia della Fiorentina e dei suoi tifosi. Con la Fiorentina rimane tutt’ora un rapporto ottimo, come quello che abbiamo avuto negli ultimi anni”.

E aggiunge: “Sia con la proprietà dei Della Valle che con quella di Commisso, c’è sempre stato un rapporto molto professionale e continua ad esserlo, nonostante ci abbiano comunicato di non voler proseguire qui a Moena. Il motivo della scelta, infatti, sta nella volontà di svolgere il prossimo ritiro estivo nel nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli, come ci ha detto la società. In ogni caso, porto con me soltanto buoni ricordi”.

Conclude: “La Fiorentina ci mancherà nel cuore, non solo a livello commerciale o economico. Il rapporto con i tifosi viola è continuato oltre la stagione estiva, perché sono venuti spesso a sciare durante il periodo invernale. Abbiamo un messaggio per loro: venite a trovarci anche quest’anno sulle piste, che saranno aperte dal 3 dicembre in poi”.